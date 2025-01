Avellino Basket: Cosmopol sponsor delle squadre giovanili

La S.S Avellino Basket, attraverso il suo preisdente, l’ingegner Giuseppe Lombardi, questo pomeriggio in conferenza stampa ha dato il benventuo a Cosmopol S.p.A. ed a Carlo Matarazzo, proprietario dell’azienda avellinese e rappresentato per l’occasione dal presidente del Consiglio di Ammnistrazione, il dr. Francesco Perrotti.

Cosmopol è società leader nei servizi di sicurezza integrati con presenza capillare su tutto il territorio nazionale, il brand rappresenta una realtà solida, innovatica e profondamente radicata nel territorio, proprio per questa ragione Cosmopol non ha esitato ad eaderire al progetto dell’Avellino Basket. Il logo dell’azienda avellinese sarà presente sulle divise del settore giovanile biancoverde, per sostenere lo sviluppo tei talenti emergenti, rafforzando il legame con la comunità avellinese.

Così il presidente Lombardi ha commentato la nuova partnership dando il benvenuto a Matarazzo ed alla sua azienda. “La vicinanza di Cosmopol rappresenta un passo fondamentale per il nostro club – ha sostenuto con firezza il presidente Giuseppe Lombardi – è un segno di fiducia reciproca e di condivisione di valori profondi come la dedizione, la professionalità e l’impegno verso il territorio. La Cosmopol sarà lo sponsor sulle maglie delle squadre del settore giovanile, un settore nel quale crediamo molto e che vogliamo valorizzare. L’anno passato abbiamo conquistato tanti risultati importanti, che speriamo di bissare”.

Queste le parole di Francesco Perrotti: “Vogliamo dare un futuro ai nostri givoani – ha spiegato il dirigente di Cosmopol – sui quali vogliamo investire non solo professionalmente, ma anche dal punto di vista sociale. L’attuale investimento interessa le nuove generazioni, come nel caso del progetto di crescita del settore giovanile dell’Avellino Basket. Ai giovani di Avellino e provincia, il gruppo Cosmopol rivolge massimo interesse. Riteniamo che lo sport sia importante, soprattutto la pallacanestro in cui si possano ritrovare quei valori e principi che hanno permesso la nascita di questa partnership”.