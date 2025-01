Voragine in Via Nazionale delle Puglie: il Comune di Cimitile avvia un accordo transattivo e conferisce incarico legale

Il 27 gennaio 2025, la Giunta Comunale di Cimitile si è riunita per affrontare una questione di grande rilevanza: la voragine apertasi il 18 gennaio 2024 in Via Nazionale delle Puglie, all’altezza del civico 28, nella località Galluccio. La problematica ha coinvolto il gestore del servizio idrico GORI S.p.A., con il quale è stata prospettata un’ipotesi di accordo transattivo per risolvere la situazione.

Presieduta dal Sindaco Avv. Filomena Balletta, la Giunta Comunale ha deliberato in merito all’esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 23/2024, che prevedeva interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area. Nello specifico, è stato deciso di conferire un incarico di consulenza e assistenza legale per supportare l’Ente nelle trattative con GORI S.p.A. e nella gestione legale della vicenda.

La deliberazione, identificata con il numero 7/2025, mira a:

Garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino dell’area interessata dalla voragine. Stabilire un accordo con GORI S.p.A. per individuare responsabilità e copertura dei costi legati agli interventi. Avviare un procedimento per la selezione di un professionista legale qualificato, che rappresenti il Comune nella negoziazione e in eventuali contenziosi.

La proposta, presentata il 23 dicembre 2024, ha ottenuto parere favorevole sia dal Responsabile del Servizio alla regolarità tecnica, Dott. Felice Spampanato, il 23 gennaio 2025, sia dal Responsabile del Servizio alla regolarità contabile, il 24 gennaio 2025. Tali pareri confermano la conformità tecnica e finanziaria del procedimento.

Con l’approvazione della delibera, il Comune procederà alla selezione di un legale esterno che assisterà l’Ente nelle negoziazioni con GORI S.p.A. e nell’attuazione degli interventi necessari. Il ripristino della sicurezza e della viabilità rappresenta una priorità per l’amministrazione, che ha assicurato il massimo impegno per risolvere la questione in tempi rapidi.

La voragine, causata presumibilmente da problematiche legate alla rete idrica, ha creato notevoli disagi per la comunità.L’accordo con GORI S.p.A. potrebbe segnare un passo decisivo verso la risoluzione del problema.