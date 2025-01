Cresce l’allarme furti nel mandamento baianese: nuovo colpo a Sirignano

Continuano le segnalazioni di furti in appartamento nel mandamento baianese, un fenomeno che sta assumendo proporzioni preoccupanti. L’ultimo episodio si è verificato mercoledì sera a Sirignano, in via Falcone, dove i ladri hanno preso di mira un’abitazione, agendo indisturbati.

La situazione non riguarda solo il baianese ma si estende anche alle zone limitrofe, generando un clima di crescente insicurezza tra i residenti. Gli episodi di furto si stanno moltiplicando, facendo emergere la necessità di una maggiore vigilanza e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Le autorità locali invitano i cittadini a prestare attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine, ricordando che una pronta comunicazione può fare la differenza nel contrasto a questi episodi.

L’obiettivo è quello di intensificare i controlli e garantire maggiore sicurezza per i residenti, ma resta fondamentale la collaborazione della comunità per arginare un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso.