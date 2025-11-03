Visciano ricorda Padre Arturo: messa al Santuario del Carpinello nel giorno dell’anniversario

Celebrazione presieduta dal Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello

VISCIANO – Questa sera, lunedì 3 novembre, al Santuario Maria SS. Consolatrice del Carpinello, si è tenuta la messa nell’anniversario del ritorno alla Casa del Padre di Padre Arturo, sacerdote amato e guida spirituale indimenticata per la comunità viscianese.

La celebrazione, molto partecipata, è stata presieduta dal Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello, che ha ricordato con profonda emozione la figura di Padre Arturo D’Onofrio, fondatore della Piccola Opera della Redenzione e punto di riferimento per generazioni di fedeli, religiosi e laici.

«Darei tutti i tesori del mondo per il sorriso di un bambino» – ripeteva spesso Padre Arturo, espressione che riassume il cuore della sua missione: l’amore per i piccoli, la dedizione ai poveri e l’instancabile impegno per l’educazione e la dignità di ogni persona.

Il Santuario del Carpinello, cuore pulsante della fede di Visciano, ha accolto centinaia di fedeli provenienti anche dai comuni vicini, riuniti in preghiera per ricordare un uomo che ha trasformato la carità in azione e la fede in speranza concreta.

Un momento di intensa spiritualità e di gratitudine, nel segno della memoria e della continuità dell’opera di Padre Arturo, che continua ancora oggi a ispirare chi crede nella forza del bene e della solidarietà.