VISCIANO. Oggi processione nel centro storico per la Madonna Consolatrice del Carpinello.

Oggi c’è stata la Processione per il Centro Storico di Visciano della Madonna Consolatrice del Carpinello che si è snodata per la parte antica del Paese. Vi erano una decina di sindaci in primis quello di Visciano Sabatino Trinchese che li ha guidati facendo le funzioni del padrone di casa. Processione guidata dal Parroco e Rettore del Santuario Padre Domenico La Manna, i Battenti con la loro Bandiera con in testa presidente Angelo La Manna. L’intero Comitato Festa con il presidente Raffaele Mascolo, le associazioni tutte o meglio le congreghe come la Gioventù Mariana, Amici San Domenico Savio. L’associazioni Atapc- Protezione Civile che si è interessata di sicurezza coordinata da Gioacchino Iovino. Al termine del sacro rito vi è stato il tradizionale Panegirico sul Sagrato del Santuario e lo sparo di fuochi d’artificio meglio noti come BATTERIE. Nicola Valeri