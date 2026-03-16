Villa di Briano, successo per la compagnia Zigo Zago di Sperone con “Ce penza mamma’”

VILLA DI BRIANO (CE) — Grande successo e tante risate ieri sera, domenica 15 marzo 2026, al Santuario Madonna di Briano, dove è andata in scena la commedia “Ce penza mamma’” interpretata dalla compagnia teatrale Zigo Zago di Sperone.

Lo spettacolo, inserito nella XIX stagione teatrale 2026 promossa dall’Associazione Santuario Madonna di Briano, ha richiamato numerosi spettatori che hanno seguito con entusiasmo la brillante rappresentazione, caratterizzata da momenti di comicità, ironia e riflessione tipici della tradizione teatrale napoletana.

La commedia ha saputo coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine, regalando una serata di divertimento e leggerezza grazie alla vivace interpretazione degli attori della compagnia Zigo Zago, da anni impegnata nella promozione del teatro amatoriale e della cultura sul territorio.

Al termine dello spettacolo, l’Associazione Santuario Madonna di Briano ha voluto consegnare alla compagnia un attestato di ringraziamento per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati nel portare in scena il teatro, contribuendo a regalare emozioni, cultura e momenti di aggregazione al pubblico presente.

La serata ha confermato ancora una volta il valore delle rassegne teatrali locali, capaci di unire spettacolo, tradizione e partecipazione, offrendo al pubblico occasioni di incontro e di condivisione attraverso l’arte del teatro.