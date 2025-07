Vignola in Festa: a Tufino tre serate di tradizione, musica e sapori

Tufino (NA) – Torna anche quest’anno la tanto attesa manifestazione “Vignola in Festa”, organizzata dal Comitato Festa SS. Madonna delle Grazie, che animerà l’omonima frazione di Tufino con tre serate ricche di eventi, musica e gastronomia. Dal 3 al 6 luglio 2025, la comunità si ritrova per celebrare le sue radici in un’atmosfera di festa e convivialità.

Si comincia il 3 luglio con la seconda edizione di “O’ Cuzzetiello”

La festa prende il via mercoledì 3 luglio alle ore 21:00 con la Seconda Edizione di “O’ Cuzzetiello”, omaggio al celebre pane napoletano farcito, simbolo dello street food partenopeo. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Agnese e il suo gruppo, per un mix perfetto di gusto e intrattenimento.

Sabato 5 luglio: sagra tradizionale e show dal vivo

Sabato 5 luglio, sempre alle 21:00, riflettori puntati sulla sagra tradizionale, con stand gastronomici e piatti tipici della tradizione locale. A rendere ancora più coinvolgente la serata, le esibizioni di Antonio Manganiello, Rina e il Paky Piano Live Show, per uno spettacolo che promette emozioni e divertimento.

Gran finale il 6 luglio con Tony Barletta, Fabiana e Anthony

La chiusura della manifestazione, domenica 6 luglio, sarà affidata a tre volti noti della scena musicale locale: Tony Barletta, Fabiana e Anthony, che saliranno sul palco per un concerto che farà cantare e ballare tutta la frazione.

Tre giornate di festa per riscoprire le tradizioni, rinsaldare il legame con la comunità e rendere omaggio alla SS. Madonna delle Grazie, in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tufinese.