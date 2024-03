Un Messaggio di Auguri per l’8 Marzo dal Maresciallo Giovanni Masucci di Mugnano del Cardinale alle Donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Maresciallo della Polizia Municipale, Giovanni Masucci, desidera esprimere i suoi più sinceri auguri a tutte le donne di Mugnano del Cardinale e non solo.

Carissime concittadine, in questa speciale giornata, dedicata a celebrare le vostre conquiste, il vostro coraggio e la vostra straordinaria presenza nella nostra comunità, desidero rivolgervi un caloroso augurio. L’8 marzo è un momento per riconoscere e celebrare le vostre vittorie, il vostro impegno e la vostra costante lotta per la parità di genere.

Le donne di Mugnano del Cardinale sono una parte fondamentale della nostra comunità, contribuendo con la loro passione, intelligenza e dedizione a rendere il nostro paese un luogo migliore per tutti. Ogni giorno, con il vostro impegno in diversi settori, contribuite a plasmare il tessuto sociale e culturale della nostra amata città.

In questo giorno speciale, vi auguro di sentire il riconoscimento e l’apprezzamento che meritiate per il vostro costante contributo. Che l’8 marzo sia un’occasione per riflettere sulle vostre realizzazioni e per guardare con ottimismo al futuro, dove la parità di genere diventi una realtà concreta in ogni ambito della vita.

Siete fonte di ispirazione per molti, e il vostro impatto positivo è evidente in ogni angolo della nostra comunità. Che possiate continuare a prosperare, a superare sfide e a essere la forza trainante per un futuro più equo e inclusivo.

Auguro a tutte voi un 8 marzo straordinario, colmo di gioia, soddisfazioni e consapevolezza del vostro valore unico.

Con stima, Maresciallo Giovanni Masucci, Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale