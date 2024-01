Un Cuore protetto a Sperone: Installato il Defibrillatore grazie all’Iniziativa dell’Amministrazione Comunale”

Sperone ha compiuto oggi un importante passo avanti verso la sicurezza e il benessere della sua comunità. L’Amministrazione Comunale, guidata dalla determinazione della consigliera Paola Rosiello e con il coordinamento degli assessori Fulvio Litto di Mugnano del Cardinale e Mattia Lieto del Comune di Baiano, ha portato a termine un progetto avviato mesi fa, culminando con l’installazione di un defibrillatore in Piazza Luigi Lauro.

L’iniziativa è nata dalla consapevolezza dell’importanza del primo intervento in caso di emergenza cardiaca. La consigliera Paola Rosiello ha sottolineato quanto sia cruciale formare la comunità su pratiche di pronto intervento fondamentali come il Basic Life Support (BLSD) e il primo soccorso. “La conoscenza di queste pratiche può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza,” ha sottolineato con convinzione.

Gli assessori Fulvio Litto e Mattia Lieto hanno giocato un ruolo chiave nella realizzazione del progetto a livello comunale, collaborando con altri amministratori mandamentali. L’obiettivo principale era rendere la comunità più consapevole e pronta ad affrontare situazioni di emergenza cardiovascolare.

Il progetto ha coinvolto attivamente i cittadini attraverso corsi di formazione gratuiti, promossi e organizzati dall’Amministrazione Comunale. Questi corsi hanno fornito le conoscenze di base necessarie per rispondere tempestivamente a situazioni critiche, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze utili in caso di emergenza medica.

Il momento clou è stato l’installazione del defibrillatore in Piazza L. Lauro. La scelta della posizione strategica mira a rendere l’apparecchio facilmente accessibile in caso di necessità. Il defibrillatore sarà a disposizione di tutti i cittadini e dei visitatori, garantendo un’assistenza immediata in caso di arresto cardiaco.

Con l’installazione del defibrillatore, Sperone diventa oggi ufficialmente un luogo cardioprotetto, dimostrando come la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, gli sponsor e la comunità possa portare a risultati concreti per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.