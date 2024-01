Avellino, note di passione: Il Nuovo Inno “Biancoverdi siamo noi” di Francesco Serino

L’Avellino Calcio vive una stagione particolarmente emozionante, arricchita dal nuovo inno “Biancoverdi siamo noi”, ideato e interpretato dal talentuoso cantautore e avvocato di Avella, Francesco Serino. Questo brano musicale, che risuona nello stadio durante il riscaldamento pre-gara, unisce due grandi passioni: la musica e la squadra del cuore.

Francesco Serino, noto per le sue collaborazioni e il suo talento di autore, ha lavorato con diversi artisti, tra cui Peppino di Capri. Il suo contributo al singolo “Vorrei rivivere” dell’ultimo album di Peppino di Capri è solo uno degli esempi della sua versatilità musicale.

“Biancoverdi siamo noi” rappresenta un atto d’amore e un manifesto di fede nei confronti dell’Avellino Calcio. Questo brano è il risultato di un lavoro a cui Serino ha dedicato tempo e passione, con l’obiettivo di creare un inno che possa unire la comunità di tifosi e trasformare le gare casalinghe in vere e proprie feste.

Il sogno di Serino è vedere la sua creazione intonata dalla folla, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente prima dell’inizio delle partite, proprio come accade in altri stadi d’Italia. Tuttavia, l’autore chiarisce che il nuovo inno non mira a sostituire le iconiche melodie che tradizionalmente accompagnano le squadre in campo, come la celebre “Yellow Submarine”. L’obiettivo è aggiungere un ulteriore elemento di partecipazione e festa, coinvolgendo famiglie e giovani tifosi.

Il testo di “Biancoverdi siamo noi” racconta la storia e la passione di Serino per l’Avellino Calcio, partendo dalle prime esperienze allo stadio insieme a suo padre. Il ritornello, pensato per essere cantato in coro, sottolinea l’unità e l’identità dei tifosi: “Canta insieme a noi, biancoverdi siamo noi; è la legge del Partenio: vincere, mollare mai! …”. Il brano continua esaltando gli attributi caratteristici della squadra, come l’orgoglio, la grinta e il cuore.

Francesco Serino, che ha curato sia il testo che la musica, ha lavorato insieme al produttore Andrea Allocca, sotto l’etichetta discografica Kate Records. L’artwork della copertina è stato realizzato da Gaetano Perillo. “Biancoverdi siamo noi” diventa così un inno che racchiude la storia e l’anima della squadra, destinato a risuonare nei cuori dei tifosi avellinesi.