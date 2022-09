Ufficiale: nuova affiliazione tra Nola 1925 e Asd Alba Nolana

Il Nola 1925 ha ufficialmente chiuso un accordo di affiliazione con l’ASD Alba Nolana, società cittadina operante nel segmento del calcio a 5 femminile. Con una storia ultradecennale nel settore, il team nolano (ex Progetto Nola C5 Femminile) è sin da subito risultato essere il partner perfetto per un progetto di crescita unitario e sintetico che permetta al marchio Nola 1925 di rappresentare un punto di riferimento importante in ogni ambito sportivo. Le calcettiste disputeranno un campionato under 16 regionale ed uno di Serie C1 e da questa stagione lo faranno con la maglia bianconera e lo stemma del Nola cucito sul petto. Un accordo che darà forza ad entrambe le società e che sarà solo il primo passo di un progetto, fortemente voluto dalla società del Nola 1925, più eterogeneo e completo dal punto di vista sportivo, fortemente voluto dalla società del Nola 1925.

“E’ un progetto che ci dà molto entusiasmo. L’impegno mio e della società è quello di aggregare quanti più protagonisti seri e con lo stesso ideale sportivo e morale, con l’obiettivo di diffondere il nome del Nola e di Nola in ogni ambito sportivo con professionalità e con forza. Ringrazio la società Alba Nolana per aver accolto sin da subito il nostro invito e auguro loro una proficua stagione. E’ solo l’inizio, stiamo lavorando ad ampliare questo progetto di aggregazione, contestualmente agli impegni della nostra stagione di Serie D. La direzione che abbiamo preso è chiara: fare squadra con società e professionisti competenti e con sani valori morali e sportivi. Nel bene del Nola, dei nolani e della città”.