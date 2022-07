U.S. Avellino. Ufficiale Auriletto, accordo biennale per il difensore.

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Pro Vercelli, le prestazioni sportive del calciatore Simone Auriletto. Nato a Torino il 30 dicembre 1998 il difensore piemontese è cresciuto nelle giovanili del Torino.

In carriera ha indossato le maglie di Reggina, Matera e Pro Vercelli.

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 115 presenze tra campionato di serie c, coppa italia e playoff.

Auriletto ha firmato con il club un accordo su base biennale.

Benvenuto ad Avellino Simone!

adsense – Responsive – Post Articolo