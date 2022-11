U.S. Avellino. Il report di oggi, in cinque tra differenziato e terapie

La squadra ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio in vista del match di Coppa Italia di serie C contro il Catanzaro.

I calciatori che sono stati impiegati contro il Giugliano sono stati impegnati in un leggero lavoro defaticante. La restante parte della rosa ha lavorato prima in palestra e poi in campo con partitelle a tema.

Lavoro differenziato per Jacopo Dall’Oglio, Richard Marcone e Gianmaria Zanandrea.

Lavoro specifico e terapie per Antonio Di Gaudio e Ramzi Aya.

Domani la squadra sosterrà una seduta mattutina di allenamento e successivamente partirà alla volta di Catanzaro.