U.S. Avellino. I convocati per la gara di domani a Latina, c’è Maniero.

*Report degli indisponibili*

*Calciatori infortunati*:

*Lorenzo Chiti* – Il calciatore continua nel suo percorso riabilitativo prima di ritornare ad allenarsi. Prosegue il programma di fisioterapia al campo e idrokinesiterapia presso il Country Sport di Avellino.

*Daniele Mignanelli* – continua il suo percorso riabilitativo dopo la frattura del malleolo. Prosegue lavoro specifico al campo.

*Alessandro Mastalli*: In mattinata, presso la clinica Villa Esther di Avellino, si è sottoposto a controllo specialistico che ha confermato la buona riuscita dell’intervento chirurgico. Ha sostituito l’ingessatura con un tutore speciale. Inizierà un programma di Fkt al polso e di allenamento differenziato.

*Antonio Di Gaudio*: Farà idrokinesiterapia presso il Country Sport di Avellino per tutta la settimana e lunedì prossimo verrà rivalutato.

*Alberto Dossena*: Persiste il fastidio al retto femorale della coscia sinistra. Ha ripreso ad allenarsi in maniera differenziata ma non è ancora pronto per il rientro in campo.

Regolarmente in gruppo *Maniero* e *Murano* anche se il primo ha fatto solo 2 allenamenti e il secondo ha ancora fastidio dovuto al trauma osseo rimediato in occasione di Avellino – Juve Stabia.

La lista dei convocati, in cui figurano ancora i Primavera Di Martino e Mocanu, rientra dalla squalifica Matera.

