U.S. Avellino. Due giornate di squalifica per Tito.

Il rosso a Tito nella gara contro il Palermo costa due giornate di squalifica al difensore. Ecco il provvedimento del giudice sportivo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TITO FABIO (AVELLINO)

A) una gara effettiva di squalifica per recidività in ammonizione (V INFRAZIONE); A) una gara effettiva di squalifica per recidività in ammonizione (V INFRAZIONE);

B) una gara effettiva di squalifica per avere, al 22°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo essere stato ammonito per proteste, continuava a protestare nei suoi confronti con gesti plateali di dissenso e rivolgendogli frasi non rispettose.

L’Avellino sarà di scena a Taranto mercoledì 16 marzo e non potrà disporre nemmeno di Aloi, sopraggiunta squalifica per recidività in ammonizione.

adsense – Responsive – Post Articolo