Scafati: Programma I.T.I.A., al via le procedure per la selezione di 15 partecipanti al percorso formativo per progettista multimediale.

C’è tempo fino al 3 aprile prossimo per aderire all’avviso pubblico indetto dal Piano di Zona, Ambito Territoriale S01_2, con Scafati Comune capofila, per la selezione di 15 partecipanti al percorso formativo denominato “Progettista multimediale”, nell’ambito delle azioni previste dal progetto CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE ATTIVA “FUTURA”, con specifico riferimento ai “PERCORSI DI EMPOWERMENT/PERCORSI FORMATIVI” – programma I.T.I.A.- P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020. Possono partecipare i soggetti che vivono in condizioni di svantaggio, come previsto dal bando. L’avviso (con la relativa modulistica) è disponibile all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il percorso formativo avrà una durata di massimo 12 mesi, da maggio 2022 ad aprile 2023, per complessive 600 ore, di cui 360 di formazione d’aula e 240 di stage. Prevista un’indennità di partecipazione pari ad euro 8,15 per ogni ora di formazione effettuata. Le attività formative si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Apeiron di Scafati, partner di progetto, accreditata dalla Regione Campania, o in modalità telematica.

“Un’altra importante opportunità – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – rivolta a quanti vivono in condizioni svantaggio e che, attraverso questo percorso, potranno formarsi ed approcciare al mondo del lavoro. Il progetto in questione mira, infatti, ad aiutare le fasce di cittadini economicamente più disagiate favorendo, in primo luogo, l’inclusione sociale delle stesse, attraverso interventi finalizzati al sostegno orientativo e alla realizzazione di percorsi formativi. L’ufficio di Piano provvederà a verificare tutte le istanze che perverranno entro i termini previsti e ad accertare il possesso dei requisiti richiesti per la successiva predisposizione della graduatoria”.

Le domande, da redigere utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso, dovranno essere indirizzate al Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S01_2–Comune Capofila Scafati – e pervenire entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 03.04.2022, secondo le modalità indicate nel bando stesso.

“Anche questo percorso formativo – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano – rientra nelle azioni previste dal progetto Futura del programma Itia, gestito dal Piano di Zona, Ambito Territoriale S01_2 e rivolto alle fasce sociali più deboli dei comuni costituenti l’Ambito territoriale. Si tratta di un’opportunità di inclusione sociale e di orientamento al lavoro per tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, ovvero soggetti che si trovano in condizione di svantaggio. Ringrazio i sindaci dei comuni dell’Ambito per non aver esitato a condividere tale progetto nei coordinamenti istituzionali. Ringrazio, inoltre, l’associazione Apeiron, partner di progetto, e la responsabile, dott.ssa Anna Malinconico che metterà a disposizione la sede dell’associazione per lo svolgimento di gran parte del percorso di formazione”.

