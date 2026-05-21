CERVINARA. Maltrattamenti in famiglia, 45enne allontanato da casa con braccialetto elettronico

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Cervinara (AV) hanno dato esecuzione al provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e di applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, nei confronti di un 45enne rumeno residente nel beneventano, per maltrattamenti in famiglia.

In particolare, l’uomo con condotte reiterate mediante vessazioni, ingiurie, molestie e percosse nei confronti della coniuge e della figlia convivente cagionava nelle vittime perduranti sofferenze ed umiliazioni. In più occasioni, la coniuge è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari a causa delle violenze manifestate dall’uomo.

Le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito del cd. Codice Rosso sono tese a rafforzare la tutela delle fasce deboli con l’obiettivo di proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.