TUFINO. Il sindaco Arvonio nomina la giunta e assegna le deleghe

Ieri a Tufino si è tenuto il primo consiglio Comunale dell’era Arvonio che ha segnato l’inizio di un cambiamento politico in paese dopo le amministrazioni di Carlo Ferone. Il neo eletto sindaco ha nominato la giunta con le seguenti deleghe: Vice sindaco Nicola Bifulco, fedelissimo di Manfredi, che è stato tra i consiglieri più votati guadagnandosi la carica di vice sindaco- assessore con delega all’urbanistica, ai lavori pubblici ed edilizia privata. Nomina di assessore anche per Francesca Santaniello con delega alle politiche sociale, al bilancio e programmazione economica. Carmine Perna nominato assessore con delega al personale, per Filomena Silvano delega alla pubblica istruzione e ambiente. Nominato anche il Presidente del Consiglio, carica che è andata ad Avella Antonietta.

adsense – Responsive – Post Articolo