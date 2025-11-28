ELEZIONI REGIONALI 2025 – AVELLA I RISULTATI UFFICIALI

Tutti i risultati ufficiali delle 7 sezioni scrutinate

Si sono svolte domenica 23 e lunedì 24 novembre le elezioni regionali 2025.

Nel Comune di Avella sono state scrutinate tutte le 7 sezioni. L’affluenza definitiva si è attestata al 53,81%, con 3.642 votanti su 6.768 elettori.

L’esito del voto vede una netta affermazione del candidato Roberto Fico, sostenuto dal centrosinistra, che raccoglie oltre l’80% delle preferenze. Seguono Edmondo Cirielli, Giuliano Granato e gli altri candidati con percentuali più contenute, emergono in modo significativo anche i dati delle preferenze. I candidati più votati ad Avella sono stati Alaia Vincenzo, avellano, che con le sue 2.045 preferenze risulta il più suffragato in assoluto, seguito da Maurizio Petracca con 401 preferenze, Cerrato Antonio con 95 e Petitto Livio con 84 voti. Nel quadro mandamentale si distinguono inoltre Rozza Pietro Paolo, che ottiene 39 preferenze, e Annunziata Napolitano, che ne raccoglie 20.

RISULTATI CANDIDATI PRESIDENTE

• Fico Roberto: 2.828 voti (81,88%)

• Cirielli Edmondo: 584 voti (16,91%)

• Granato Giuliano detto Giuliano: 23 voti (0,67%)

• Campanile Nicola: 9 voti (0,26%)

• Arnese Carlo: 7 voti (0,20%)

• Bandeccchi Stefano: 3 voti (0,09%)

Totale voti validi: 3.454

Schede nulle: 113

Schede bianche: 75

Schede contestate: 0

LISTE E PREFERENZE – CANDIDATO PRESIDENTE ROBERTO FICO

1) CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA

Voti lista: 2.069 (61,10%)

Preferenze:

Alaia Vincenzo 2.045; Di Nardo Stefania 106; Diana Carmela 21; Di Cecilia Franco 1.

2) PARTITO DEMOCRATICO (PD)

Voti lista: 480 (14,18%)

Preferenze:

Petracca Maurizio 401; Nazzaro Anna 26; Gengaro Antonio 9; Cervinaro Laura 4.

3) MOVIMENTO 5 STELLE 2050

Voti lista: 121 (3,57%)

Preferenze:

Ciampi Vincenzo 21; Ansalone Anna 8; Guidi Tiziana 7; Orsogna Luca 1.

4) A TESTA ALTA

Voti lista: 109 (3,22%)

Preferenze:

Cerrato Antonio detto Antonello 95; Fortini Lucia 19; Rosato Giuseppe 7; Di Gaeta Maria Ilaria 3.

5) MASTELLA – NOI DI CENTRO NOI SUD

Voti lista: 43 (1,27%)

Preferenze:

Iannace Gino 30; Napolitano Annunziata 20; Gazzella Guerino 0; Grella Angelia 0.

6) ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Voti lista: 18 (0,53%)

Preferenze:

Montefusco Roberto 2; Volpe Giuseppina 2; Di Nenna Martina 1; Tuccia Luigi 0.

7) AVANTI CAMPANIA

Voti lista: 18 (0,53%)

Preferenze:

Salvatore Elena 0; Graziosi Marcello 0; Gesualdo Antonio 0; Pellecchia Rita 0.

RIEPILOGO LISTE FICO

Totale voti liste: 2.858 (84,41%)

LISTE E PREFERENZE – CANDIDATO PRESIDENTE CIRIELLI EDMONDO

Totale voti candidato: 584 (16,91%)

Totale voti liste: 488 (14,41%)

1) PPE – FORZA ITALIA BERLUSCONI

Voti lista: 179 (5,29%)

Preferenze:

Petitto Livio 84; Nargi Laura 21; Panebianco Selenia 10; Di Pietro Fabio 5.

2) GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA

Voti lista: 133 (3,93%)

Preferenze:

Zecchino Ettore 28; Mazzariello Francesco detto Franco 14; Guarino Michela 11; Tordiglione Sonia 8.

3) NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE

Voti lista: 75 (2,22%)

Preferenze:

Rozza Pietro Paolo 39; Ferrara Federica 35; Lamberti Filomena 0; Menna Domenico 0.

4) LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE

Voti lista: 39 (1,15%)

Preferenze:

Galasso Maria Sabina 10; Caporaso Linda 7; Morano Sabino 6; Rauseo Franco 1.

5) DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTÀ

Voti lista: 26 (0,77%)

Preferenze:

La Stella Oreste Pietro Nicola 23; Saveriano Maria Stella 0; Cestone Giuseppe 0; Formisano Pamela 0.

6) CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI

Voti lista: 25 (0,74%)

Preferenze:

Spiezia Monica 4; Festa Gianluca 2; Casale Francesco 2; D’Alelio Cristina Maria 0.

7) PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE

Voti lista: 7 (0,21%)

Preferenze:

Basile Nicola 1; De Luca Giuseppe 0; Cirillo Emanuela 0; Morinelli Mariassunta 0.

8) CIRIELLI PRESIDENTE – UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA

Voti lista: 4 (0,12%)

Preferenze:

Candella Antonio 0; Mignola Anna 0; Guariglia Vincenzo 0; Losco Anna 0.

RIEPILOGO LISTE CIRIELLI

Totale voti liste: 488 (14,41%)

Totale voti candidato: 584 (16,91%)

LISTE E PREFERENZE – ALTRI CANDIDATI

GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO

Voti candidato: 23 (0,67%)

Lista: Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente

Voti lista: 22 (0,65%)

Preferenze:

Arricale Michela 3; Bonito Arturo 1; Iannaccone Maura 1; Vecchione Roberto 1.

CAMPANILE NICOLA

Voti candidato: 9 (0,26%)

Lista: Per Nicola Campanile Presidente

Voti lista: 9 (0,27%)

Preferenze:

Verna Carlo 3; Russo Nicolina detta Lina 1; Mele Carlo 0; Viscucci Rosaria 0.

ARNESE CARLO

Voti candidato: 7 (0,20%)

Lista: Forza del Popolo – Arnese

Voti lista: 6 (0,18%)

Preferenze:

Manna Antonietta 0; Scognamiglio Debora 0; Russo Antonio 0; Palladino Franco 3.

BANDECCHI STEFANO

Voti candidato: 3 (0,09%)

Lista: Dimensione Bandecchi

Voti lista: 3 (0,09%)

Preferenze:

Perrotti Marco 1; Caputo Teresa 0; Ferri Andrea 0; Poli Rosita 0.

TOTALE GENERALE – AVELLA

• Candidati presidente: 3.454 voti

• Liste: 3.386 voti

• Elettori: 6.768

• Votanti: 3.642 (53,81%)

• Schede nulle: 113

• Schede bianche: 75

• Schede contestate: 0