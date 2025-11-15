Torella dei Lombardi, cane da caccia finisce in un cunicolo sotterraneo: salvato dai Vigili del Fuoco

TORELLA DEI LOMBARDI (AV) – Paura nella mattinata di oggi, 15 novembre 2025, in Contrada Acquavivola, dove un cane da caccia di razza Setter è rimasto intrappolato in un cunicolo sotterraneo durante una battuta.

L’animale, seguendo probabilmente le tracce di fauna selvatica, si è infilato in una cavità naturale profonda circa due metri, senza più riuscire a risalire. La conformazione del terreno ha reso complesse le operazioni di soccorso.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montella, che ha effettuato il recupero utilizzando anche tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), necessarie per operare in un ambiente ristretto e potenzialmente instabile.

Grazie alla professionalità dei soccorritori, il cane è stato riportato in superficie senza riportare ferite e immediatamente riconsegnato ai proprietari, due cacciatori di Nola, che hanno ringraziato i Vigili del Fuoco per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

Un’operazione conclusa nel migliore dei modi, che ancora una volta testimonia l’impegno e la competenza dei Vigili del Fuoco irpini nel garantire sicurezza e assistenza sia alle persone che agli animali.