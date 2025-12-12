Tommaso Scibelli è il nuovo medico di base di Quindici (AV)

Quindicese da generazioni sia per parte paterna sia per parte materna, Tommaso Scibelli si laurea in Medicina e Chirurgia nel 2019 presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” discutendo una tesi sperimentale in chirurgia generale della tiroide. Inizia altresì esperienze nel campo della medicina dei servizi (anatomia patologica e medicina nucleare) presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” dedicandosi successivamente alla medicina clinica. Medico di guardia titolare presso il presidio di Lauro (AV) aderisce al Ruolo Unico e accetta giovedì 11 Dicembre 2025 l’incarico di medicina di base alle pendici del Pizzo di Alvano. “È un onore per me essere l’unico e solo medico di famiglia titolare di obbligo di studio nel paese dove la mia famiglia vive da secoli ed è quindi conosciuta e stimata da tutti. Quindici è una realtà speciale in cui credo che le richieste dei compaesani possano essere meglio comprese e assecondate da uno che lì vive da decenni e con loro condivide radici e passato. Agli inizi della primavera il mio studio sarà aperto nei pressi della farmacia cittadina a tutti i quindicesi ma anche a chiunque risieda in uno degli altri 12 Comuni del Vallo Lauro – Baianese. A breve mi dedicherò anche allo studio della psicoterapia che eserciterò a fruizione della mia gente” commenta il dottor Tommaso Scibelli.