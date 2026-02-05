Terzigno si veste di festa: arriva il Carnevale Terzignese 2026

Colori, musica, maschere e tanta voglia di stare insieme: a Terzigno è tutto pronto per il Carnevale Terzignese 2026, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità.

L’evento è promosso dall’Associazione Carnevale Terzignese, con il patrocinio del Comune di Terzigno, e realizzato in collaborazione con i comitati I Figli del Vesuvio, Comitato Nazionale e Associazione Gioventù Felice.

Un Carnevale che vuole essere soprattutto un’occasione di allegria, condivisione e partecipazione, come recita lo slogan: “Un’occasione per stare insieme mascherati ma… in allegria”.

Il programma

Il Carnevale 2026 si articolerà in due grandi giornate di festa:

Domenica 15 febbraio 2026

Partenza dall’incrocio Via Cavour / Via Zabatta, con sfilata lungo Via Cavour, Via Carlo Alberto, Corso Leonardo da Vinci, Corso Alessandro Volta, fino a piazzetta Boccia al Mauro.

Martedì 17 febbraio 2026

Partenza sempre dall’incrocio Via Cavour / Via Zabatta, con percorso che attraverserà Via Cavour, Via Carlo Alberto, Corso Leonardo da Vinci, Via Giuseppe Verdi, Via Michelangelo, Via Fiume, per concludersi in piazza Troiano Caracciolo del Sole.

Carri, maschere, musica e animazione animeranno le strade della città, trasformando Terzigno in un grande palcoscenico a cielo aperto.

A firmare l’organizzazione dell’evento è il presidente Vincenzo Ranieri, insieme a tutti i volontari e le associazioni coinvolte, che anche quest’anno hanno lavorato per regalare alla cittadinanza un Carnevale all’insegna della tradizione e del divertimento.

Il Carnevale Terzignese 2026 è pronto a partire: Terzigno vi aspetta, mascherati sì, ma soprattutto sorridenti.