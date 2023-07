Tentativo di furto al cimitero di Quadrelle durante la notte tra il 13 e il 14 luglio

Quadrelle, 14 luglio 2023 – Nella notte tra il 13 e il 14 luglio, il tranquillo cimitero di Quadrelle è stato teatro di un tentativo di furto che ha scosso la comunità locale. L’atto di vandalismo ha destato preoccupazione e rabbia tra i residenti, che ora si interrogano sulle misure di sicurezza e sulla protezione delle tombe dei loro cari.

Le autorità locali sono state immediatamente avvisate dell’incidente e sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, i malviventi non sono riusciti ad entrare nel cimitero durante le ore notturne, approfittando dell’oscurità e della tranquillità della zona.

I familiari delle persone sepolte nel cimitero di Quadrelle sono rimasti sconcertati e profondamente feriti da questo atto di irresponsabilità. Le tombe rappresentano un luogo sacro di ricordo e rispetto, e il fatto che qualcuno abbia cercato di violarle è stato un duro colpo per la comunità.

Il sindaco di Quadrelle, “Simone Rozza” in una dichiarazione a noi rilasciata, ha condannato fermamente l’atto di vandalismo e ha assicurato che saranno prese tutte le misure necessarie per aumentare la sicurezza nel cimitero. Ha inoltre promesso il pieno supporto alle forze dell’ordine per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia.

La comunità locale si è unita nel denunciare questo atto vile e insensibile.

I casi di furti o atti vandalici nei cimiteri sono estremamente inaccettabili e causano un profondo turbamento nella società. Oltre all’impatto emotivo sulle famiglie coinvolte, tali azioni danneggiano la fiducia nella comunità e richiedono una risposta decisa da parte delle autorità competenti.

Le indagini sul tentativo di furto al cimitero di Quadrelle sono ancora in corso e si spera che i responsabili vengano individuati al più presto.

(Guerriero Andrea Salvatore)