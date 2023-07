Sperone – Festa Patronale 2023 ricca di eventi

Martedì 11 luglio è iniziato il novenario con la celebrazione della Santa Messa che avverrà ogni sera alle 20.30, sino al 19 luglio.

Il 20 luglio giorno in cui la Chiesa celebra Sant’Elia, la prima messa sarà officiata alle 7; verso le 9.30 ci sarà l’arrivo dei battenti. Dopo la celebrazione delle 18 si terrà la Solenne Processione dei Santi Elia ed Eliseo. Il 21 sempre di sera sarà celebrata la messa con la presenza degli anziani e dei diversamente abili, in collaborazione con la Caritas.

Il programma dei festeggiamenti civili prevede: il 19 luglio l’accensione delle luminarie con intrattenimento musicale in collaborazione con il New Life Cafè; il concerto bandistico delizierà i presenti alla serata del 20 luglio, mentre il 21 si esibirà prima l’orchestra spettacolo “Euforia” e in seguito le “Sex and the Sud”. Da ricordare che sempre il 21 luglio, ma alle 18 in via San Pio ci sarà l’intrattenimento per i bambini.Sabato 22 luglio sarà la volta del “White Vip Party” con Gigio Rosa e Gigi Soriani. Domenica 23 luglio ci sarà il concerto, tanto atteso, dell’artista partenopeo Andrea Sannino. I festeggiamenti civili si chiuderanno lunedì 24 luglio con l’esibizione di Berlino ’84 e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Un plauso va al Comitato che da mesi sta lavorando incessantemente per la buona riuscita della festa.(L.Carullo)