Supermercati Piccolo, nuovo punto vendita al Centro Commerciale Vulcano Buono. “Taglio del nastro”, venerdì 27 febbraio. “Uno spazio per gli acquisti e per la condivisione”

Freschezza dei prodotti, attenzione ai particolari, uno spazio per gli acquisti, ma anche per la condivisione ed il piacere di stare insieme.

Tutto questo sarà il nuovo punto vendita dei Supermercati Piccolo, all’interno del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola. Il taglio del nastro è fissato per venerdì 27 febbraio alle ore 10.00 (ingresso Positano). L’inaugurazione si svolgerà nella più ampia cornice dell’evento SI.CU.RA (Sport inclusivo, comunità unita, responsabilità attiva) promosso dall’Esercito Italiano e dallo stesso Vulcano Buono, con la collaborazione di diverse associazioni del territorio.

Per i Supermercati Piccolo, si tratta della 24 esima apertura a testimonianza non solo di un’ evidente crescita, ma anche di una sempre maggiore fidelizzazione con la clientela, il territorio, la comunità.

Un traguardo che rappresenta il suggello di un percorso – scandito dal motto “Amore e passione per il buono” – che parte dalla metà del ‘900 come bottega alimentare fino ad arrivare all’importante realtà imprenditoriale di oggi con 1678 collaboratori e tanti altri che operano nell’indotto. La vera “rivoluzione” dei Supermercati Piccolo è quella di aver messo sempre al centro di tutto il consumatore e la profonda motivazione di soddisfare ogni sua esigenza, con prodotti di qualità e servizi puntuali.

Il nuovo punto vendita si sviluppa su 2500 metri quadrati con 115 addetti, tra personale vendita, produzione e servizi, che si alternano in turnazioni nelle varie fasce orarie.

Il format è quello consolidato da tempo che ha consentito la conquista, giorno dopo giorno, del crescente gradimento del pubblico. Reparti e laboratori con produzione a vista, rappresentano gli elementi distintivi del modello commerciale e garanzia di qualità, trasparenza, e freschezza dell’offerta.

Non mancherà anche in questo punto vendita l’area bar e l’area bistrot per ampliare l’esperienza di acquisto e di consumo. Punto di forza sarà il pluripremiato settore del pane prodotto rigorosamente con lievito madre, contraddistinto da una vasta scelta, tra pane bianco, pane misto, integrale, e cereali di ogni tipo. Ruolo da protagonista lo reciterà senza dubbio anche la pasticceria, con dolci della tradizione napoletana e non solo. Testimonial dell’inaugurazione, sarà il popolare cantante Al Bano Carrisi.

“Come sempre abbiamo accettato e rilanciato una sfida con noi stessi – afferma l’imprenditore Michele Piccolo – . La nostra mission resta la soddisfazione del cliente, garantendo prodotti di qualità, ma anche servizi puntuali, ed un’ esperienza nei nostri punti vendita che vada oltre gli acquisti ed il consumo, traducendosi in una condivisione di benessere, di socialità, di famiglia. Un grazie al Centro commerciale Vulcano Buono per la fiducia accordataci e a tutti collaboratori che hanno reso possibile questo ennesimo, importante traguardo. Ormai siamo diventati una grande comunità che riesce a raggiungere gli obiettivi che si prefissa, grazie ad un grande spirito di squadra, dove il noi prevale sull’io”.