Summonte: Le stelle e i falò prosegue con due appuntamenti dedicati alla musica e alla scoperta del borgo

Summonte (AV) – Il cartellone natalizio “Summonte: Le stelle e i falò” prosegue con due nuove imperdibili iniziative in programma il 20 e il 22 dicembre. Eventi pensati per offrire alla comunità momenti di aggregazione e valorizzazione del territorio, in un clima festivo e accogliente.

Venerdì 20 dicembre presso la Chiesa Maria SS. Addolorata nella frazione Starze, si terrà il concerto Christmas Sax Quartet, organizzato grazie alla preziosa collaborazione con il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, diretto dalla professoressa Maria Gabriella Della Sala. Un evento che porterà un repertorio variegato, spaziando tra celebri compositori come Roberto Di Marino, Scott Joplin e Astor Piazzolla, fino ai tradizionali brani natalizi.

«La collaborazione con il prestigioso Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino – sottolinea il sindaco Ivo Capone – si conferma un valore aggiunto per la nostra comunità. Ringrazio la direttrice Maria Gabriella Della Sala per la costante sinergia che ha permesso di arricchire la programmazione culturale di Summonte, rendendola un punto di riferimento anche durante le festività natalizie».

Il secondo appuntamento, in programma domenica 22 dicembre, partirà da Piazza Alessio De Vito con “Un borgo da gustare”, una visita guidata alla scoperta dell’antico borgo e del suggestivo complesso castellare di Summonte. La giornata si concluderà con un aperitivo finale per tutti i partecipanti. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/g4oAoi8yJXmzU6HW9.

«Questi due eventi rappresentano un’ulteriore occasione per la comunità di ritrovarsi e vivere insieme la magia del Natale – continua il sindaco Ivo Capone – valorizzando le nostre bellezze culturali e offrendo appuntamenti di alta qualità».

Entrambi gli eventi sono realizzati grazie all’impegno della ProLoco Submontis e alla partecipazione attiva delle associazioni locali che collaborano per rendere Summonte un punto di riferimento per cultura e tradizione.