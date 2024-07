Successo per torneo Yoca Bonito Grottolella

Ieri sera si è concluso a Grottolella il torneo di Yoca Bonito a via De Gasperi, folta la presenza di pubblico nelle tre serate trascorse a Grottolella tra sport divertimento e amicizia e momenti di goliardia.

Il torneo organizzato dal settore politiche sociali e sport del comune di Grottolella e dai consiglieri Spagnuolo, D’acierno e Tropeano ha attirato l’attenzione di molte persone e curiosi che hanno riempito per tre serate via De Gasperi. Gli organizzatori ringraziano Simone Maglio, titolare del bar Anima Nera per la straordinaria collaborazione prestata per la ottimale realizzazione dell’evento sportivo.

Il torneo è stato aggiudicato dalla squadra I Zuoppi , la Sanità secondi, I faticatori terzi classificati.

Gli organizzatori non escludono un bis del torneo nella seconda settimana di settembre, a chiusura della estate Grottolellese che sta entrando nel vivo.

Per il momento resta il dato positivo di aver organizzato un bel momento di aggregazione e di socialità oltre che di sport.