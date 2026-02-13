Stellantis: “Motore D’Irpinia”

La rimonta del termico nel mondo dell’Automotive è stato l’oggetto della riunione, effettuata presso la sede provinciale della Fismic/Confsal di Avellino.

Una folta delegazione di attivisti dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, guidati da Franco Mosca e Angelo Usai, si sono confrontati con la Segreteria Generale per valutare la crescita dei volumi e l’impatto sull’occupazione, dopo 15 anni di crisi profonda.

Tutta l’Irpinia dichiarano Zaolino e Mosca, si aggrappa allo sviluppo di Stellantis di Pratola Serra.

Oggi è l’unico stabilimento del gruppo che lavora a pieno regime, garantendo 1500 posti di lavoro.

Dal 6 dicembre del 2018 ad oggi continuano Zaolino e Mosca, sono cambiate molte cose.

Dall’annuncio dei motori per il Ducato che passava da Foggia ad Avellino (cosa realmente accaduta) alla rimonta del termico che avrà una vita industriale anche dopo il 2035.

La notizia di questi giorni é la scalata ai vertici delle meccaniche Powertrain di Sellantis Mondo.

Lo stabilimento di Pratola Serra è diventato primo nel mondo, nella speciale graduatoria dove competono 20 stabilimenti.

Qualità/Energia/Costi, i parametri che hanno fatto la differenza.

Adesso concludono Zaolino e Mosca bisogna guardare al futuro prossimo, valorizzando l’impegno e la professionalità dei lavoratori di Pratola Serra con atti concreti di premialità individuale e programmando un piano di ricambio generazionale perché nel frattempo l’età media ha superato i 50 anni ed in ogni famiglia operaia ci sono figli grandi e disoccupati.

(Comunicato stampa)