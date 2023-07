Stefano Caruso: Un innovativo presidente all’insegna di cultura, arte e delizia gastronomica per l’Associazione Socio Culturale Quadrelle

Quadrelle, un pittoresco paese incastonato tra le colline campane, sta vivendo una rinascita culturale grazie alla guida illuminata di Stefano Caruso, il presidente dell’Associazione Socio Culturale Quadrelle Cultura e Arte. Con la sua visione innovativa e il suo amore per la cultura, l’arte e la gastronomia, Caruso sta portando nuovi venti di entusiasmo nel programma di eventi del mese di agosto, che abbraccia la magia del cinema, l’apprezzamento dell’arte e il piacere culinario di panini e porchetta

[La magia del cinema all’aperto] Per gli amanti del cinema, Caruso ha organizzato una serie di proiezioni all’aperto sotto il cielo stellato di Quadrelle. Il “Cinema Sotto le Stelle” è diventato un grande successo tra i residenti e i visitatori. Questa iniziativa è stata lanciata da Caruso per offrire un’esperienza cinematografica unica, avvicinando le persone attraverso la magia delle pellicole su uno schermo all’aperto.

[Delizie culinarie: Panini e Porchetta] Oltre agli aspetti culturali e artistici, l’Associazione Socio Culturale Quadrelle si impegna a deliziare i palati dei partecipanti. E cosa c’è di meglio di gustare deliziosi panini e porchetta, uno dei piatti tradizionali della cucina campana?

A seguire il video dell’intervista

(Andrea Salvatore Guerriero)