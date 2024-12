Flumeri, gli alunni della scuola primaria dell’ Istituto B. Croce di Flumeri, accendono le luce dell’Albero simbolo del Natale

Oggi 5 dicembre, in una mattinata rigida di dicembre, ben 100 alunni, dell’Istituto statale B. Croce di Flumeri, accompagnati da 12 insegnanti, hanno simbolicamente acceso le luminarie del tradizionale Albero di Natale, posto in via San Rocco nel centro storico del paese.

L’evento, è stata una sinergia tra l’ Istituto B. Croce e il CSV Irpinia Sannio ETS ( CESVOLAB) , nell’ambito del progetto “ . ̀ “. Vi hanno preso parte anche autorità civili, religiose, militari, del volontariato e servizio civile.

Antonietta Raduazzo e Francesco Giacobbe ( organizzatori dell’evento e Consiglieri CESVOLAB) ( Lello Masucci ( Vice Sindaco del Comune di Flumeri ), Ciro Montella ( Consigliere Comunale di Flumeri), Don Claudio Lettieri ( Parroco di Flumeri e Trevico), Mirko Nocera ( Maresciallo Mag. Comandante la Stazione dei Carabinieri di Flumeri), Silvano Ciriello ( Priore della Confraternita S. Rocco ), Maria Grazia Guerriero ( Vice Presidente Ass. Bagliori di Luce ODV) Giuseppe Rinaldi ( Presidente R.G.P.T Protezione Civile). Erano altresì presenti : Maura Cappuccio e Gianluca Zarra ( Staff del CSV Irpinia Sannio ETS).

La manifestazione, a causa del freddo, si è svolta in due fasi esterna e interna. Esterna per l’aggiunta di addobbi all’albero fatta da alcuni bambini, e con la benedizione dell’Albero, eseguita da Don Claudio. Interna, per far festeggiare i bambini con animazione e un buffet di pizza al forno e leccornie varie, il tutto a suon di musica.

Un evento, effettuato esattamente a venti giorni dal Natale, che ha accesso la magia delle feste natalizie, che vede le vie del centro storico già illuminate, perché siamo in pieno Avvento.

Al termine dell’avvenimento, Antonietta Raduazzo ha dichiarato: “ Ringrazio in primis, la Dirigenza e gli Insegnanti dell’ Istituto B. Croce di Flumeri, per aver aderito a questa manifestazione, che spero, si possa effettuare anche per il prossimo anno, con le stesse modalità. E, all’Amministrazione Comunale di Flumeri per la donazione dell’albero di pino e la location gratuita dell’evento. Inoltre è doveroso menzionare i ragazzi del servizio civile per gli addobbi e gli elettricisti per l’illuminazione dell’albero, che hanno lavorato con questo clima rigido. Un grazie a tutti, per aver partecipato a questa magia natalizia “.