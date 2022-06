Lotta agli sprechi alimentari: la grande sfida per imballaggi che guardano al futuro.

La ricercatrice irpina prof.ssa Giovanna Di Giovanni, del Settore Ricerca & Sviluppo Nice Filler, presenterà al Re Think, il Circular economy forum, che si terrà a Napoli il prossimo 30 giugno, l’innovativo sistema capace di introdurre nei materiali da imballaggio (polimeri e carta/cartone) molecole attive, ancorate su superfici inorganiche, che possano proteggere gli alimenti in modo controllato.

Nicefiller® nasce nel 2011 come spin-off dell’Università degli Studi di Salerno presso il dipartimento di Ingegneria chimica Industriale.

L’attività dei ricercatori si è concentrata sulla realizzazione di una nuova tecnologia per sfruttare le proprietà di specifiche molecole al fine di aumentare la protezione e preservare dalla degradazione le superfici dei materiali.

In particolare, l’incorporazione del filler migliora anche le proprietà meccaniche, termiche e di barriera. Inoltre possono essere legate al solido lamellare molecole con varie funzionalità, in modo da ottenere materiali “multifunzionali” per imballaggio alimentare.

Il progetto tecnologico qui descritto, denominato Nice Filler – CRONOGARD parteciperà al Premio “Best Practices XVI edizione, della Confindustria di Salerno.

Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, può iscriversi, gratuitamente al link: https://re-think.today/napoli-event-2022.php

