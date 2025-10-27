SPERONE. Rinnovato il Forum dei Giovani: eletto coordinatore Agostino Vitale. A breve l’operatività del sodalizio. Il plauso dell’Amministrazione Comunale

Si sono tenute nella giornata di Domenica 26 Ottobre 2025 le elezioni per la nomina del coordinatore e dei consiglieri del Forum dei Giovani di Sperone, l’organismo associativo dei giovani per i giovani che costituisce una grande risorsa per la nostra comunità nell’ambito delle politiche giovanili.

Il procedimento, curato dagli uffici comunali, ha permesso con la nomina del coordinatore e dei 4 consiglieri di restituire l’operatività al sodalizio che era rimasto privo degli organi sociali all’esito del mancato rinnovo.

Le votazioni si sono svolte correttamente sotto l’egida del seggio elettorale che a termine delle operazioni di voto ha rimesso il relativo verbale.

Dal verbale è emerso che sono risultati eletti i seguenti organismi

CARICA NOMINATIVO VOTI COORDINATORE VITALE AGOSTINO 60

CARICA NOMINATIVO VOTI CONSIGLIERE BIANCHI Simone 25 CONSIGLIERE LA MONICA Ilaria 36 CONSIGLIERE VITALE Giovanna 32 CONSIGLIERE NAPOLITANO Cristian 23

“E’ una bella soddisfazione per l’A.C. l’elezione del Forum che rappresenta un punto di riferimento per i nostri giovani che con il loro impegno possono far crescere significativamente la nostra comunità attraverso un’esperienza di confronto formativa in tutti i sensi.”

E’ quanto dichiarato dal sindaco Adolfo ALAIA che ha aggiunto: Come amministrazione comunale facciamo i più vivi auguri e complimenti al coordinatore eletto sig. Agostino VITALE e ai componenti il consiglio sigg.: Bianchi Simone, La Monica Ilaria, Vitale Giovanna e Napolitano Cristian – tutti giovani di vivace e fervida intelligenza – nell’auspicio che il loro impegno e il loro contributo possano concorrere sintomaticamente alla crescita sociale e culturale dei giovani che attraverso il confronto di idee e proposte, sicuramente, apporteranno quale valore aggiunto una qualità alla vita sociale e culturale di Sperone.