SPERONE. Rinnovato il Forum dei Giovani: eletto coordinatore Agostino Vitale. A breve l’operatività del sodalizio. Il plauso dell’Amministrazione Comunale

Si sono tenute nella giornata di Domenica 26 Ottobre 2025 le elezioni per la nomina del coordinatore e dei consiglieri del Forum dei Giovani di Sperone, l’organismo associativo dei giovani per i giovani che costituisce una grande risorsa per la nostra comunità nell’ambito delle politiche giovanili.
Il procedimento, curato dagli uffici comunali, ha permesso con la nomina del coordinatore e dei 4 consiglieri di restituire l’operatività al sodalizio che era rimasto privo degli organi sociali all’esito del mancato rinnovo.
Le votazioni si sono svolte correttamente sotto l’egida del seggio elettorale che a termine delle operazioni di voto ha rimesso il relativo verbale.
Dal verbale è emerso che sono risultati eletti i seguenti organismi
|CARICA
|NOMINATIVO
|VOTI
|COORDINATORE
|VITALE AGOSTINO
|60
|CARICA
|NOMINATIVO
|VOTI
|CONSIGLIERE
|BIANCHI Simone
|25
|CONSIGLIERE
|LA MONICA Ilaria
|36
|CONSIGLIERE
|VITALE Giovanna
|32
|CONSIGLIERE
|NAPOLITANO Cristian
|23
“E’ una bella soddisfazione per l’A.C. l’elezione del Forum che rappresenta un punto di riferimento per i nostri giovani che con il loro impegno possono far crescere significativamente la nostra comunità attraverso un’esperienza di confronto formativa in tutti i sensi.”
E’ quanto dichiarato dal sindaco Adolfo ALAIA che ha aggiunto: Come amministrazione comunale facciamo i più vivi auguri e complimenti al coordinatore eletto sig. Agostino VITALE e ai componenti il consiglio sigg.: Bianchi Simone, La Monica Ilaria, Vitale Giovanna e Napolitano Cristian – tutti giovani di vivace e fervida intelligenza – nell’auspicio che il loro impegno e il loro contributo possano concorrere sintomaticamente alla crescita sociale e culturale dei giovani che attraverso il confronto di idee e proposte, sicuramente, apporteranno quale valore aggiunto una qualità alla vita sociale e culturale di Sperone.