LA FISICA QUANTISTICA E LA COSMOLOGIA APPRODANO AD AVELLINO

Per celebrare i 100 anni della nascita della meccanica quantistica, dal 27 al 31 ottobre 2025, il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino diventerà il cuore pulsante della fisica delle interazioni fondamentali e della cosmologia, con la prima edizione della conferenza internazionale sulle frontiere della fisica moderna: “Quantum Universe 2025: Particles, Gravitation and Cosmology”.

L’evento è organizzato dal Professor Antonio Capolupo dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Istituto di Fisica Nucleare, dai suoi collaboratori Simone Monda, Gabriele Pisacane, Aniello Quaranta e Raoul Serao, e dai professori Salvatore Capozziello dell’Università di Napoli, Angelo di Bernardo dell’Università degli Studi di Salerno, Salvatore Marco Giampaolo e Gianpaolo Torre dell’Institut Ruđer Boskovic e Orlando Luongo dell’Università di Camerino.

La conferenza ha lo scopo di riunire scienziati di fama mondiale e giovani ricercatori, che interverranno per discutere le più recenti scoperte e prospettive nel campo della fisica delle particelle, della fisica quantistica, della gravitazione e della struttura cosmica dell’universo, perseguendo l’obiettivo di offrire una piattaforma per collaborazioni interdisciplinari e consentendo agli studiosi di varie branche della fisica teorica e sperimentale di condividere idee e nuove ricerche.

L’evento è il primo nel suo genere nella città di Avellino, e l’auspicio è che esso possa consolidarsi come tradizione per la comunità irpina.