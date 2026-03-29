Sperone, partecipazione e devozione per la Benedizione delle Palme in Largo Massaro con don Reinaldo

SPERONE – Un momento di intensa fede e partecipazione quello vissuto questa mattina in Largo Massaro, dove la comunità di Sperone si è ritrovata per celebrare la Benedizione delle Palme, uno dei riti più sentiti della tradizione cristiana.

Numerosi fedeli, tra famiglie, bambini e anziani, hanno preso parte alla cerimonia stringendo tra le mani rami di ulivo e palme, simbolo di pace e rinnovamento. Un colpo d’occhio suggestivo, che ha trasformato il largo in un luogo di raccoglimento e condivisione.

A presiedere il rito è stato don Reinaldo, che ha guidato la comunità nella preghiera e nella benedizione, sottolineando il significato profondo della Domenica delle Palme, che rievoca l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e apre il cammino verso la Pasqua.

Dopo la benedizione, i fedeli hanno preso parte alla celebrazione eucaristica, vivendo un momento di forte spiritualità e unità. La partecipazione sentita ha testimoniato ancora una volta il legame profondo tra la comunità e le proprie tradizioni religiose.

Una mattinata che ha unito generazioni diverse nel segno della fede, dando ufficialmente inizio alla Settimana Santa anche a Sperone, tra devozione, tradizione e senso di appartenenza.