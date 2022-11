SPERONE. Paese in lutto, è venuto a mancare l’ex sindaco Stefano Alaia

Grave lutto per la comunità speronese per la scomparsa di Stefano Alaia, già sindaco per diversi anni della cittadina baianese nonchè ex dirigente in pensione della Motorizzazione Civile di Avellino. Stefano Alaia era il papà di Marco Santo sindaco del paese nell’ultimo decennio fino alle scorse elezioni di un anno fa che ha visto il fratello Adolfo ricevere il testimone ed indossare la fascia tricolore. Alla famiglia giungano le più cordiali condoglianza da parte di tutta la redazione di Binews.