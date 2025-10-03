Sperone: Al via i lavori di riqualificazione del campo sportivo.Investimento importante per la comunità.

È ormai ufficiale.. Anche i lavori del campo sportivo partiranno a breve in quanto Mercoledì scorso è stato sottoscritto il contratto di appalto per l’avvio dei lavori di riqualificazione ed efficientamento del campo sportivo in Via Circonvallazione

L’investimento complessivo di 930.000,00 Eur di cui 230.000,00 con fondi di bilancio comunale rappresenta un importante tassello nell’ambito delle politiche di riqualificazione delle strutture sportive per dare alla comunità locale e, in special modo, agli sportivi di sperone e di tutto il mandamento di fruire di spazi confortevoli e qualificati ove svolgere le proprie attività.

L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Alaia – sta lavorando in tutte le direzioni per dare a Sperone un asset di grande qualità sotto tutti i profili.

Anche con questa opera, fortemente voluta dalla maggioranza, stiamo andando nella giusta direzione e tutte le opere che stiamo realizzando per la nostra comunità dimostrano la nostra capacità di pensare ad uno sviluppo globale e organico per il futuro non solo di Sperone ma per l’intera area in una visione e prospettiva inclusiva a livello istituzionale.

Il campo sportivo – continua il Sindaco ALAIA – è l’esempio della nostra capacità e della volontà della nostra l’Amministrazione Comunale di pensare anche al mondo dello sport e siamo certi che i lavori contribuiranno a rendere il nostro impianto uno dei migliori nella nostra zona.

Passando per il rifacimento del tappeto erboso e dell’impianto di illuminazione , il campo sportivo attraverso i lavori già appaltati, è un’opera strategica per il calcio in particolare e sarà, senz’altro, un altro fiore all’occhiello di Sperone e di questa amministrazione che non perde nessuna opportunità di finanziamento per rendere un grande servizio a tutta la comunità.

Il PNRR e gli altri fondi messi a disposizione delle Amministrazione Locali – dichiara infine il Sindaco Adolfo ALAIA – costituiscono l’input per programmare e realizzare e su questo fronte il Comune di Sperone sta lavorando bene grazie anche alla macchina amministrativa che svolge un ruolo fondamentale nell’attivazione e nella definizione dei procedimenti.

Tutte le opere già cantierate, quelle in corso di attivazione e quelle programmate per ottenere i finanziamenti sono l’esempio di un impegno che andrà avanti nel segno dell’efficienza e della concretezza.