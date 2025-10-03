Mugnano del Cardinale, “Materia” apre le porte: arte, ceramica e pittura protagoniste

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 19:30, in via Montevergine 14 a Mugnano del Cardinale, si alzerà ufficialmente il sipario su “Materia”, nuovo spazio dedicato alla pittura e alla ceramica.

L’iniziativa nasce per valorizzare il dialogo tra arti visive e artigianato, offrendo al territorio un punto di riferimento culturale dove tradizione e creatività si incontrano.

Il programma della serata inaugurale

L’apertura sarà accompagnata da un ricco cartellone di eventi:

• Musica live

• Showcase di articoli

• Mini laboratorio di ceramica con dimostrazioni pratiche

• Mostra di pittura con esposizione di opere

• Buffet conclusivo per i partecipanti

Un nuovo spazio culturale per il territorio

“Materia” vuole essere più di un semplice laboratorio: un luogo di incontro e condivisione, dove artisti, appassionati e curiosi possano avvicinarsi alle arti manuali e visive. La ceramica e la pittura, discipline antiche ma sempre attuali, diventano qui strumento di aggregazione e crescita culturale.

L’appuntamento è quindi fissato: per domani sabato 4 ottobre, Mugnano del Cardinale si veste di arte e creatività, pronta ad accogliere cittadini e visitatori per un evento che segna l’inizio di un nuovo percorso culturale sul territorio.