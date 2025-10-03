Avella, al Teatro Biancardi lo spettacolo “Passione” con Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo

AVELLA (AV) – Appuntamento di rilievo al Teatro Biancardi di Avella. Lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 21:00, andrà in scena “Passione”, spettacolo che unisce musica e narrazione nel segno della tradizione partenopea.

Sul palco lo scrittore Maurizio de Giovanni e il sassofonista Marco Zurzolo, accompagnati da Marianita Carfora, Umberto Lepore e Carlo Fimiani. Un intreccio di parole e note per uno spettacolo che punta a coinvolgere il pubblico attraverso suggestioni e atmosfere tipiche della cultura campana.

L’ingresso è libero e non richiede prenotazione: i posti saranno disponibili fino ad esaurimento.

Con questa iniziativa, Avella si conferma punto di riferimento per la promozione culturale in Irpinia, offrendo al territorio occasioni di incontro con protagonisti di primo piano della scena artistica campana.