SOS 4 ZAMPE. Cane smarrito a Baiano: si cercano i proprietari

È stato trovato un cane di taglia media all’interno delle scale di un condominio a Baiano, in Via Galileo Galilei.

Si tratta di un esemplare di colore marroncino/dorato, con orecchie lunghe e pendenti, molto docile e ben curato. Indossa un collare, ma purtroppo non ha alcuna medaglietta identificativa.

Al momento si presume che si sia smarrito e che i suoi proprietari lo stiano cercando.

Chiunque lo riconosca o abbia informazioni utili per rintracciare i padroni è pregato di mettersi in contatto al più presto.

Diffondiamo il più possibile questo annuncio per aiutarlo a tornare a casa!

Luogo del ritrovamento: Baiano, Via Galileo Galilei

Caratteristiche: cane marrone dorato, orecchie lunghe, indossa un collare ma senza medaglietta

Contatto: 3454482151