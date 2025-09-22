SOS 4 ZAMPE. Cane smarrito a Baiano: si cercano i proprietari

È stato trovato un cane di taglia media all’interno delle scale di un condominio a Baiano, in Via Galileo Galilei.
Si tratta di un esemplare di colore marroncino/dorato, con orecchie lunghe e pendenti, molto docile e ben curato. Indossa un collare, ma purtroppo non ha alcuna medaglietta identificativa.
Al momento si presume che si sia smarrito e che i suoi proprietari lo stiano cercando.
Chiunque lo riconosca o abbia informazioni utili per rintracciare i padroni è pregato di mettersi in contatto al più presto.
Diffondiamo il più possibile questo annuncio per aiutarlo a tornare a casa!
Luogo del ritrovamento: Baiano, Via Galileo Galilei
Caratteristiche: cane marrone dorato, orecchie lunghe, indossa un collare ma senza medaglietta
Contatto: 3454482151