Un traguardo luminoso: congratulazioni a Nunzia Pecorelli, nuova dottoressa magistrale con 110 e Lode

Con immensa gioia la nostra redazione si stringe attorno a Nunzia Pecorelli, stimata collaboratrice della nostra testata, che ha conseguito la laurea magistrale in Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di Salerno, con il massimo dei voti e la lode.

La sua tesi, dal titolo “Visione e ricerca negli scritti di Annamaria Ortese”, rappresenta non solo un contributo accademico di alto profilo, ma anche una testimonianza della sua profonda sensibilità e della capacità di leggere, attraverso le parole, il cuore della letteratura.

Nunzia è per noi molto più di una collaboratrice: è una voce autentica, limpida, capace di trasformare ogni pensiero in un dono prezioso per i lettori. Il suo percorso, costellato di sacrifici, studio e determinazione, è un esempio luminoso di come la cultura sappia ancora essere una fiamma che illumina.

Da parte della nostra redazione arrivano gli auguri più dolci, sinceri e colmi di orgoglio:

Che questo traguardo non sia che il preludio a una vita di successi, soddisfazioni e sogni realizzati. Nunzia, la tua penna continuerà a tracciare sentieri di bellezza.

Con affetto,

Tutta la nostra testata giornalistica