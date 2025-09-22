Enzo Alaia coinvolto in un’inchiesta giudiziaria: «Sono estraneo ai fatti». Il consigliere regionale affida la difesa all’avv. De Maio

Baiano/Avellino – Mattinata turbolenta per la politica irpina. Il consigliere regionale Enzo (Vincenzo) Alaia, esponente di Italia Viva e figura di rilievo del panorama amministrativo campano, ha annunciato di essere stato raggiunto da un provvedimento della magistratura nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunte irregolarità in vicende amministrative.

La notizia è stata diffusa dallo stesso Alaia attraverso una nota pubblica: una scelta precisa, dettata dalla volontà di mantenere trasparente il rapporto con i cittadini.

La posizione del consigliere

«Con grande serenità – ha scritto Alaia – vi dico che sono del tutto estraneo ai fatti che vengono indicati nel provvedimento a me notificato. Con spirito collaborativo nutro l’auspicio che presto emerga tale mia totale estraneità e, nel contempo, esprimo la massima fiducia nell’operato della magistratura».

Il consigliere ha affidato la propria difesa all’avvocato Benedetto De Maio, dichiarando inoltre di voler chiedere al più presto di essere ascoltato dagli inquirenti: «C’è in me la piena consapevolezza di aver sempre agito nel rispetto della legalità e dell’etica. Forte di questa consapevolezza guardo al futuro con la serenità di sempre».

Il contesto politico

La vicenda arriva in un momento delicato per la politica regionale campana, con le forze di maggioranza impegnate nelle dinamiche interne in vista delle prossime scadenze elettorali. Alaia, da tempo punto di riferimento in Irpinia per l’area riformista, è stato protagonista di battaglie importanti in materia sanitaria e amministrativa, consolidando una rete di consenso che lo ha reso uno degli esponenti più radicati sul territorio.

Un’inchiesta di questo tipo, pur in assenza di accuse confermate, rischia inevitabilmente di avere ripercussioni sull’immagine del consigliere e sul dibattito politico locale.

Le reazioni

Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte delle istituzioni regionali o dei vertici del partito. Tuttavia, nel mondo politico irpino e campano si respira attesa: c’è chi manifesta solidarietà personale al consigliere, sottolineandone il profilo istituzionale e il radicamento, e chi, con prudenza, aspetta di conoscere i dettagli dell’inchiesta prima di esprimersi.

Prossimi sviluppi

L’inchiesta è ancora in fase iniziale e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle contestazioni. Alaia, dal canto suo, sembra determinato a chiarire la sua posizione al più presto, puntando sulla piena collaborazione con gli inquirenti.

Il caso sarà certamente seguito con attenzione nelle prossime settimane, sia sul piano giudiziario che politico, poiché potrebbe incidere sugli equilibri locali in vista delle sfide amministrative ed elettorali che attendono la Campania.