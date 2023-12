Sorteggio Champions: Napoli-Barcellona, un cammino impegnativo ma non impossibile

Il destino dell’ottavo di finale di Champions League ha determinato che il Napoli di Mazzarri affronterà il Barcellona, creando un déjà vu dei tempi di Gattuso. Nonostante il Barcellona abbia superato il Napoli ai quarti in passato, la situazione attuale dei catalani offre agli azzurri un’opportunità di sfida.

Il sorteggio è stato valutato positivamente da molti osservatori, considerando che c’erano tre squadre chiaramente più forti del Barcellona: il Manchester City, il Bayern Monaco e l’Arsenal. Dortmund e Atletico Madrid sono stati anche etichettati come avversari più ostici, mentre la Real Sociedad sarebbe stata considerata un avversario più accessibile. Questo non implica che il Napoli sia automaticamente favorito, ma la squadra partenopea può sicuramente giocarsela.

Il Barcellona attraversa un periodo difficile, evidenziato da numerose critiche, un gioco che latita e infortuni chiave come quello di Gavi, che rimarrà fuori per un periodo considerevole. Nonostante la sua presenza nella Serie A quest’anno non sia stata all’altezza di quella dell’anno scorso, con un quinto posto provvisorio e fuori dalla lotta per la leadership, il Napoli resta una squadra temibile.

Il quotidiano sportivo catalano Mundo Deportivo ha descritto il Napoli come un avversario “molto complicato”, sottolineando che il Barcellona affronterà una sfida impegnativa alla ricerca dei quarti di finale di Champions League. La performance del Napoli nel girone, dove è arrivato secondo dietro al Real Madrid con 11 punti, lo ha reso uno dei rivali più esigenti per il Barça.

Le stelle del Napoli, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, sono ritenute un pericolo costante che metterà alla prova la difesa catalana in Europa. Anche se il Barcellona è riuscito a superare il Napoli in passato nonostante le proprie difficoltà, questa volta la situazione potrebbe essere diversa.

Gli altri accoppiamenti per gli ottavi di finale includono Porto contro Arsenal, PSG contro Real Sociedad, Inter contro Atletico Madrid, PSV contro Borussia Dortmund, Lazio contro Bayern Monaco, Copenaghen contro Manchester City, e Lipsia contro Real Madrid. Questi incontri promettono spettacolo e emozioni, con ogni squadra determinata a conquistare un posto nei quarti di finale della prestigiosa competizione europea.

(Andrea Salvatore Guerriero)