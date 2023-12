Grottolella (AV)-Il comune lancia l’iniziativa “Adotta un cucciolo per Natale”.

di Andrea Squittieri

L’ amministrazione comunale di Grottolella, in occasione delle festività natalizie, ha lanciato l’iniziativa “Adotta un cucciolo per Natale”. Il vicesindaco Marco Grossi ha esortato i cittadini e le cittadine del piccolo comune irpino ad intraprendere la via dell’adozione di un animale d’affezione, categoria alla quale appartengono, nello specifico, anche i nostri amati gatti e cani da compagnia. Accogliere un animale in casa significherebbe apportare notevoli miglioramenti non solo alla vita dell’animale stesso, ma anche a quella della famiglia adottativa, che, come la scienza dimostra, ne trarrebbe ampi benefici psicologici. Già in passato Grottolella si era contraddistinta per la sensibilità nei confronti degli amici animali, introducendo persino un bonus per incentivare le pratiche di adozione.