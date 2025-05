Somma Vesuviana, tutto pronto per la Festa della Montagna: navette gratuite per salire a Castello

Somma Vesuviana si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti del calendario religioso e popolare: la Festa della Montagna, in onore della Madonna di Castello. Una tradizione che si rinnova anno dopo anno, nel segno della devozione, della condivisione e dell’identità del territorio.

Per favorire la partecipazione di tutti, l’Amministrazione Comunale ha predisposto per sabato 3 maggio 2025 un servizio di navetta gratuito che collegherà, per l’intera giornata, Piazza Vittorio Emanuele III al Santuario di Santa Maria a Castello. Le corse saranno attive dalle ore 8:00 alle 21:00 con cadenza ogni 30 minuti, senza interruzioni nemmeno durante le ore centrali della giornata. Un’iniziativa inclusiva, pensata per permettere anche a famiglie, anziani e persone con difficoltà motorie di raggiungere comodamente il Santuario situato alle pendici del Monte Somma.

La Festa della Montagna non è solo un evento religioso, ma un’esperienza collettiva che fonde spiritualità, storia e tradizioni popolari. Il cammino verso il Santuario è vissuto come un vero e proprio pellegrinaggio, spesso accompagnato dal suono delle tammorre, dai canti mariani e da un’atmosfera densa di emozione. La comunità si stringe in un abbraccio simbolico attorno alla Madonna di Castello, figura centrale nella devozione sommese.

Durante la giornata sono previsti numerosi eventi collaterali: canti tradizionali, spettacoli folkloristici, laboratori per bambini, visite guidate e stand gastronomici con i sapori tipici del territorio. Immancabile, in serata, la suggestiva fiaccolata lungo il sentiero che conduce al Santuario, un momento di raccoglimento e spettacolo che ogni anno richiama centinaia di persone.

Il Santuario di Santa Maria a Castello è una delle mete di culto più amate del Vesuviano. Situato a oltre 1.000 metri di altitudine e immerso nel Parco Nazionale del Vesuvio, rappresenta un luogo di silenzio e spiritualità, ma anche di eccezionale bellezza paesaggistica. Nei secoli è stato rifugio di preghiera, punto di osservazione e simbolo di protezione per i contadini del luogo.

Con l’introduzione del servizio navetta gratuito, il Comune dimostra attenzione e sensibilità verso i bisogni della comunità, valorizzando un evento che unisce passato e presente, religione e tradizione, montagna e città. Partecipare alla Festa della Montagna significa, oggi più che mai, riscoprire un legame profondo con il territorio e con le sue radici.

Tutti sono invitati a prendere parte alla giornata. Per informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare le pagine ufficiali del Comune di Somma Vesuviana e della Pro Loco.

Domani si sale a Castello. E sarà, ancora una volta, una festa per tutti.