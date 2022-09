Tutto pronto nel baianese e in particolare a Sirignano dove sta per iniziare la prima sagra della stagione autunnale. Si parte il 30 settembre fino al 2 ottobre, tre giorni intensi e ricchi di iniziative. Non solo piatti tipici e la specialità del fungo porcino ma anche tanta musica e divertimento. L’evento si svolgerà nell’area dove sorge il Castello Caravita.