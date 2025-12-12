Sirignano, al Palazzo Caravita un viaggio tra credenze ed epigenetica

Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 16:00, il prestigioso Palazzo Caravita di Sirignano (AV) ospiterà uno degli appuntamenti culturali e scientifici più attesi dell’anno: “Come le nostre Credenze e Convinzioni influiscono sulle nostre cellule e i nostri comportamenti”.

Un evento unico nel suo genere, organizzato dall’Istituto I.S.U. con il patrocinio del Comune di Sirignano, che si propone di guidare il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta del legame profondo tra mente, biologia ed emozioni.

Un percorso tra scienza, spiritualità e nuove consapevolezze

L’incontro affronterà tematiche di grande attualità e impatto sul benessere personale:

Epigenetica , la disciplina che studia come l’ambiente e le esperienze influenzino l’attivazione dei nostri geni.

Psicobiologia , che indaga il rapporto tra stati emotivi, pensieri e risposta biologica.

Biologia delle credenze , che analizza come le convinzioni profonde condizionino la salute e il comportamento.

Legge di attrazione e processi percettivi , legati al modo in cui interpretiamo il mondo.

Tempo biologico e tempo percepito , due dimensioni che influenzano la qualità della nostra vita.

Una riflessione intensa sul ciclo vita-morte, affrontata in chiave scientifica e filosofica.

L’evento vuole dimostrare come pensieri, parole ed emozioni siano capaci di modificare la nostra biologia, influenzando il sistema immunitario e il comportamento cellulare.

L’epigenetica, infatti, ha ormai confermato che l’ambiente – sia esterno che interiore – incide profondamente sul nostro funzionamento biologico.

I relatori: tre voci autorevoli per un confronto multidisciplinare

A guidare questo viaggio saranno tre figure di spicco nel panorama scientifico e divulgativo italiano:

Biagio Prevete – Psicologo, Counselor Expert Trainer, formatore nei processi di apprendimento e comunicazione.

Thomas Torelli – Regista, documentarista e produttore indipendente, volto noto di U.A.M. TV, autore di opere dedicate alla consapevolezza umana.

Emiliano Toso – Biologo cellulare e musicista 432hz, famoso per il suo approccio integrato tra musica, frequenze e vita cellulare.

Tre prospettive differenti, unite da un unico obiettivo: offrire nuovi strumenti di comprensione del rapporto tra la nostra interiorità e la nostra biologia.

Ingresso gratuito su prenotazione

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero:

366 256 9342

L’appuntamento si preannuncia come un’occasione preziosa per chi desidera approfondire temi legati alla crescita personale, al benessere e alla connessione tra mente e corpo, in un contesto scientifico ma accessibile a tutti.

Sirignano si prepara così ad accogliere un evento che non è solo conferenza, ma un’esperienza di riflessione, conoscenza e trasformazione.

Un invito a guardare dentro di noi e a comprendere quanto, davvero, credenze e convinzioni possano cambiare la nostra vita.