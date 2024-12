Sinistra Italiana promuove a Nola il campo largo e progressista

Come già enunciato da due documenti politici prodotti e pubblicati da giornali online e da blog nolani, Sinistra Italiana scende in campo in vista del futuro rinnovo del Consiglio comunale a Nola. Nel comunicato stampa con cui si affidava allo scrivente funzione di referente in zona, il segretario regionale Antonio Scala, auspicava un impegno elettorale nel cosiddetto ” campo largo “. L’intesa per una alleanza elettorale ( e non solo) per la stipula di un ” programma comune per la città “, coinvolge prima di tutto le organizzazioni ed i singoli cittadini, che pongono le loro idealità nei partiti di sinistra e di centrosinistra: il P.D., il P.S.I., il Movimento Cinque Stelle, i Verdi.

Nola è ricca di un recente passato nel quale i partiti di sinistra, fra i quali Rifondazione Comunista contavano molti aderenti e simpatizzanti, soprattutto fra i giovani e le persone di media età. L’Amministrazione Buonauro ha spento la luce sulla vita democratica fatta di confronti fra le parti, intendendo ” per parti ” tutte le componenti di comitati civici dei rappresentanti delle categorie degli artigiani e dei commercianti, delle associazioni afferenti alla promozione sociale, ai singoli uomini ed alle singole donne che intendono dare il loro contributo. “Costruiamo una Nola di tutti e per tutti” non è un vuoto proclama, ma una concreta dichiarazione di intenti di Sinistra Italiana, in tempi che potranno realizzarsi unicamente con il contributo di tutti quei cittadini, che pensano in regime di confronto e di dialogo, di predisporre “oggi” il piano di una città diversa “domani”.

Sinistra Italiana invita tutti ad un ” tavolo di confronto “, battezzando un indirizzo di posta elettronica, al quale tutti possono scrivere le proprie idee e possano dare la personale disponibilità ad un ” agorà ” dei nostri tempi. Le comunicazioni ricevute saranno gestite dallo scrivente e rappresenteranno un “tazebao”: vinc.serpico@gmail.com

Il referente S.I. Vincenzo Serpico