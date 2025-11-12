“Siete luce e custode del nostro cammino”: la lettera della comunità di Mugnano del Cardinale a Don Giuseppe

MUGNANO DEL CARDINALE – Momento di grande emozione oggi nella chiesa parrocchiale, dove la comunità di Mugnano del Cardinale ha celebrato i vent’anni di sacerdozio di Don Giuseppe Autorino. Durante la messa, l’Azione Cattolica ha voluto omaggiare il sacerdote leggendo una lettera carica di affetto e gratitudine, esprimendo il profondo legame che i fedeli hanno costruito con lui nel corso degli anni.

Nella lettera, la comunità ha ricordato il “sì” quotidiano del sacerdote, una scelta rinnovata con fedeltà e dedizione fin dal suo arrivo a Mugnano. Don Giuseppe viene descritto come una presenza discreta ma costante, capace di creare rapporti sinceri e di accompagnare le persone nelle complessità della vita di tutti i giorni. “Avete insegnato a condividere la bellezza della Parola che poi è luce per il nostro cammino”, si legge nel testo.

Particolare apprezzamento è stato rivolto al suo impegno verso i bambini, i giovani e gli anziani, e verso quanti vivono situazioni di fragilità. Il sacerdote è infatti riconosciuto per la sua attenzione alle necessità sociali del territorio, per la sua vicinanza ai più deboli e per la capacità di trasformare il Vangelo in gesti concreti.

La comunità ha ricordato anche il forte contributo di Don Giuseppe all’Azione Cattolica, vissuta come luogo di formazione, corresponsabilità e crescita spirituale. Grazie al suo servizio – sottolineano i fedeli – sono nate collaborazioni, vocazioni e nuovi cammini di fede.

Nel corso della celebrazione è emersa la riconoscenza di un intero paese che ha voluto dire grazie al suo parroco: “Siete luce, custode del nostro cammino, pastore instancabile e testimone fedele”, recita uno dei passaggi più intensi.

La comunità ha infine affidato Don Giuseppe alla protezione della Vergine Maria e di Santa Filomena, augurandogli di continuare il suo ministero con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che lo hanno accompagnato in questi primi vent’anni.