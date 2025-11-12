Il Parco del Partenio guarda al futuro con il progetto B.I.A.P.: presentata l’interfaccia software del Geo Data Base ambientale

Avellino, 12 novembre 2025 – Si è svolta questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione ufficiale dell’interfaccia software del Geo Data Base del Parco del Partenio, realizzata nell’ambito del progetto B.I.A.P. (Biodiversità e Impatto Antropico nel Parco del Partenio), finanziato dal National Biodiversity Future Center (NBFC) con il sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca e dei fondi Next Generation EU.

L’incontro, moderato dal giornalista Felice Siniscalchi, ha visto la partecipazione di Francesco Iovino, presidente dell’Ente Parco Regionale del Partenio, Sabatino Troisi, referente scientifico del progetto, Gabriele De Filippo dell’Istituto di Gestione della Fauna e Giorgio Scarnecchia del NBFC, collegato da remoto.

Durante la presentazione è stato illustrato il nuovo sistema digitale di raccolta e gestione dei dati ambientali e scientifici del Parco, uno strumento che consentirà di monitorare in modo integrato la biodiversità, raccogliendo informazioni su fauna, flora, ecosistemi e impatti antropici.

L’obiettivo è quello di mettere la tecnologia al servizio della tutela e della valorizzazione del territorio, favorendo una gestione più consapevole, trasparente e sostenibile delle risorse naturali.

“Questo progetto rappresenta un passo avanti decisivo nella digitalizzazione e nella conoscenza del nostro patrimonio naturale” – ha dichiarato Francesco Iovino – “Il Geo Data Base sarà una base di lavoro utile non solo per i ricercatori e gli operatori del Parco, ma anche per le istituzioni e le comunità locali, che potranno contare su dati aggiornati e condivisi”.

Il progetto B.I.A.P. si inserisce tra le azioni strategiche per la conservazione della biodiversità previste dal National Biodiversity Future Center, uno dei più importanti poli di ricerca italiani nel campo dell’ambiente e dell’innovazione ecologica.

Con questa iniziativa, il Parco del Partenio conferma la propria vocazione a essere laboratorio di buone pratiche ambientali, unendo scienza, tecnologia e partecipazione per garantire un futuro più verde e sostenibile.