SERIE A – NAPOLI-LAZIO 1-2: LUIS ALBERTO DI TACCO E KAMADA, I BIANCOCELESTI FANNO IL COLPO AL MARADONA

A sorpresa, la Lazio ha messo fine alla striscia di vittorie del Napoli, vincendo 2-1 in una partita emozionante al Maradona. Luis Alberto è stato il protagonista indiscusso con una magia di tacco, mentre Kamada ha segnato il gol decisivo. Nonostante il momentaneo pareggio di Zielinski, grazie a una deviazione di Romagnoli. la Lazio porta a casa la sua prima vittoria della stagione, infliggendo al Napoli il suo primo ko.

Come spesso accade nella Serie A, il calcio italiano è ricco di sorprese e questa partita non è stata un’eccezione. La Lazio, reduce da un inizio di stagione difficile, è riuscita a imporsi contro il campione in carica Napoli, guidato dall’esperto allenatore Maurizio Sarri.

Luis Alberto, il fantasista della Lazio, ha regalato un momento di pura magia al 34′ minuto. Con un tocco di tacco incredibile, ha superato la difesa del Napoli e ha calciato in rete, portando la Lazio in vantaggio.

Nel secondo tempo, la Lazio ha raddoppiato il vantaggio grazie a Kamada, che ha sfruttato un’opportunità in area di rigore per siglare il gol del 2-1. Nonostante il Napoli abbia cercato con determinazione di pareggiare nuovamente, la difesa della Lazio ha resistito agli attacchi avversari.

Il Napoli ha avuto un’opportunità per pareggiare nel finale con un tiro di Osimhen, ma il portiere della Lazio è stato abile nel respingere il pallone.

In conclusione, questa partita ha dimostrato che nella Serie A nulla è scontato e ogni partita può riservare sorprese.

(Andrea Salvatore Guerriero)